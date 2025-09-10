Песков назвал ситуацию в Непале вышедшей из-под контроля

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Ситуация с беспорядками в Непале фактически вышла из-под контроля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы в данном случае желаем Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов", – сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что у России нет информации о каком-либо внешнем вмешательстве в ситуацию с протестами в Непале. Вместе с тем Москва обеспокоена безопасностью российских туристов, которые могут находиться в стране.

Беспорядки начались в Непале 8 сентября. Причиной стал запрет на деятельность крупных мировых соцсетей на территории страны.

По последним данным, при столкновениях пострадали более 500 человек, еще 22 погибли.

Премьер Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.

В стране начались масштабные грабежи, поджоги и вандализм. В связи с этим армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами. Военные также объявили о введении комендантского часа.