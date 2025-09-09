Форма поиска по сайту

09 сентября, 11:36

Происшествия

29 животных погибли при пожаре на крокодиловой ферме в Ейске

Фото: телеграм-канал SHOT

29 животных погибли при пожаре на крокодиловой ферме в Ейске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Возгорание было зафиксировано в здании, которое расположено на улице Шмидта. Там находится крокодиловая ферма, а также дельфинарий и контактный (Трогательный) зоопарк.

Огнеборцам удалось оперативно локализовать возгорание. Благодаря их действиям огонь не распространился на дельфинарий и океанариум. Однако при пожаре погибли 28 крокодилов и 1 черепаха. В настоящее время выясняется причина ЧП.

Ранее огнеборцы спасли 700 черепах, 11 ежей, 11 хомяков и 3 кроликов из загоревшейся комнаты в двухэтажном доме в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленобласти. Огонь распространился на 24 квадратных метра. В результате погибли 100 черепах, 9 ежей и 9 хомяков.

Новости регионов: в Ейске загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы

происшествияпожарживотныерегионы

