Фото: ТАСС/Zuma

Число жертв беспорядков в Непале достигло 30. Еще 1 033 участника протестов пострадали, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на местный Минздрав.

Ранее СМИ заявили о гибели троих правоохранителей, которые были убиты после того, как сдались протестующим.

Беспорядки в нескольких населенных пунктах Непала начались 8 сентября из-за запрета деятельности крупных мировых социальных сетей на территории государства.

Протесты привели к масштабным грабежам, поджогам и вандализму, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим местная армия развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

В Непале был объявлен комендантский час. Во время него движение разрешено только транспорту экстренных служб.

Премьер страны Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии ушли в отставку. Новым премьер-министром согласилась стать экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки.

Молодежное движение Generation Z, которое инициировало беспорядки, приступило к переговорам с командованием сил страны. Члены организации начали работу над документом, представляющим интересы всех 77 округов, с которым они планируют обратиться к президенту и главнокомандующему армией.