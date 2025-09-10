BFMTV: число задержанных в ходе протестов во Франции достигло 473

Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов

Во Франции в ходе масштабных протестов задержали 473 человека, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

"<…> среди которых 203 – в Париже. Среди задержанных 339 заключены под стражу", – уточнили собеседники журналистов.

Представители правоохранительных органов Франции также уточнили, что общее число участников протестов достигло 175 тысяч по всей стране.

По данным студенческого профсоюза Union Etudiante, демонстрации привлекли 80 тысяч студентов.

"Это историческое событие!" – сказано в публикации организации в соцсети Х.

Как утверждается в заявлении, протестующие выступают за отставку президента страны Эммануэля Макрона и "прекращение его социальной и расистской войны".

Как ранее сообщал исполняющий обязанности главы МВД страны Брюно Ретайо, в Ренне манифестанты подожгли автобус, а около Тулузы повредили кабели на железнодорожной линии.

Причиной протестов стала политика экс-премьера Франсуа Байру. Французские депутаты выразили ему недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.

После этого Макрон принял решение, что новым премьером станет министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. Французский лидер поручил ему провести консультации в парламенте, чтобы принять бюджет и достичь необходимых соглашений.