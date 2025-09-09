Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция пресекла контрабанду 300 кг наркотиков под видом яблок

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине за попытку оклеветать полицейского

"Московский патруль": владелиц зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Непале

Жители Красногорска остались без света после обрушения конструкций "Снежкома"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 сентября

Хозяек зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

В Красногорске произошло обрушение при сносе комплекса "Снежком"

Посетителей четырех музеев в Петербурге эвакуировали после анонимных звонков

Россиян предупредили об опасности в Непале из-за протестов

Полиция пресекла попытку ввоза на территорию России 300 килограммов наркотиков под видом молдавских яблок. Запрещенные вещества обнаружили в трех тайниках, которые злоумышленники оборудовали в фуре для перевозки фруктов. Силовики остановили большегруз в Подмосковье.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Участникам группировки грозит наказание вплоть до пожизненного.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

