"Московский патруль": полиция пресекла контрабанду 300 кг наркотиков под видом яблок

Полиция пресекла попытку ввоза на территорию России 300 килограммов наркотиков под видом молдавских яблок. Запрещенные вещества обнаружили в трех тайниках, которые злоумышленники оборудовали в фуре для перевозки фруктов. Силовики остановили большегруз в Подмосковье.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Участникам группировки грозит наказание вплоть до пожизненного.

Подробнее – в программе "Московский патруль".