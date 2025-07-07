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07 июля, 07:45

Общество

Россиян предупредили о лишении свободы за клевету в домовом чате

Россиян предупредили о лишении свободы за клевету в домовом чате

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Сообщения в домовом чате, содержащие признаки оскорблений, клеветы, угроз или возбуждения ненависти, могут повлечь административную или даже уголовную ответственность. Как пояснили юристы, этот ресурс считается публичным пространством, что подразумевает применение соответствующего закона.

Например, нецензурную брань в домовом чате могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Наказание в этом случае – штраф либо административный арест до 15 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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