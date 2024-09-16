Подросток из Благовещенска осужден за ложное сообщение о минировании школ

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В Благовещенске подростка приговорили к 80 часам обязательных работ за ложное сообщение о минировании местных школ, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Амурской области.

По данным судебной инстанции, в январе подросток позвонил в МЧС России по Амурской области с сообщением о том, что несколько школ Благовещенска заминированы. Во время проверки МВД информация не подтвердилась, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали звонившего.

Городской суд Благовещенска рассмотрел дело о ложных звонках о минировании школ. Во время судебного заседания подсудимый раскаялся и признал вину. Судья учел возраст подростка, условия его жизни и состояние здоровья, вследствие чего приговор был смягчен.

Подсудимого признали виновным по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. По решению суда, помимо обязательных работ, подростку назначили возмещение всех затрат и ущерб от сообщений.

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