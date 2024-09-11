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Житель Томской области обвинил сожительницу в якобы подготовке теракта после ссоры, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ведомстве сообщили, что мужчина поругался со своей сожительницей и решил ей отомстить, позвонив в полицию и сообщив, что существует угроза поезду, который ехал из Нового Уренгоя в Москву. Во время разговора злоумышленник подчеркнул, что в этом поезде находится сама женщина. Однако во время проверки этой информации правоохранители не нашли никаких предметов, которые бы представляли опасность для граждан.

В связи с этим полицейские установили личность информатора. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель, который сознался в содеянном. На него завели дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом при силовой поддержке Росгвардии пресекла противоправную деятельность группы лиц, которых по итогу арестовали. На них также завели дело по статье "Совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма".

По версии следствия, два сотрудника частной организации по транспортной безопасности изготовили и разместили в Твери под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверцу три муляжа самодельных взрывных устройств, после чего по телефону сообщили о готовящемся теракте.

