Водителя каршеринга задержали с наркотиками на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ДПС по Южному административному округу (ЮАО) задержали водителя каршеринга, подозреваемого в покушении на сбыт мефедрона. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы.

Во время несения службы на улице Маршала Захарова полицейские остановили автомобиль одной из каршеринговых компаний под управлением 32-летнего жителя столицы. При общении с правоохранителями водитель заметно нервничал.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая в ходе личного досмотра и осмотра места происшествия обнаружила и изъяла девять свертков с мефедроном, общей массой около 9 грамм.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчина был заключен под стражу.

