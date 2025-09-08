Форма поиска по сайту

08 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": следователи провели обыски в зоогостинице в Чехове

Подмосковные следователи провели обыски и осмотры территории зоогостиницы в Чехове, где издевались над животными. Также правоохранители изъяли различные предметы в качестве доказательной базы, в том числе электрошоковые ошейники.

Предварительно установлено, что жительница села Шарапово, оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, в нарушение действующего закона допустила жестокое обращение с собаками, истязая их побоями.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествияживотныевидеоЕкатерина Лихоманова

