"Московский патруль": следователи провели обыски в зоогостинице в Чехове

Подмосковные следователи провели обыски и осмотры территории зоогостиницы в Чехове, где издевались над животными. Также правоохранители изъяли различные предметы в качестве доказательной базы, в том числе электрошоковые ошейники.

Предварительно установлено, что жительница села Шарапово, оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, в нарушение действующего закона допустила жестокое обращение с собаками, истязая их побоями.

