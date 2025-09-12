В департаменте информационных технологий Москвы назвали правила защиты от кибермошенников

В департаменте информационных технологий Москвы напомнили основные правила, которые помогут защититься от кибермошенников. Они направлены на сохранность персональных данных, которые чаще всего становятся целью аферистов для получения доступа к банковским счетам или оформления кредитов.

Специалисты советуют не устанавливать на смартфон неизвестные программы, проверять сайты на фишинг, не передавать личные данные по телефону и не поддаваться психологическому давлению. Важно также позаботиться о защите гаджетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.