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15 июня, 08:30

Безопасность

В Севастополе сотрудники МЧС уничтожили немецкую авиабомбу времен ВОВ

В Севастополе сотрудники МЧС уничтожили немецкую авиабомбу времен ВОВ

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В Севастополе сотрудники МЧС уничтожили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Вес снаряда составил 250 килограммов. Сначала опасную находку привезли на спецполигон, а затем ее подорвали.

Как сообщили в ведомстве, боеприпас обнаружили в районе Камышовского шоссе. Такие бомбы немцы использовали для поражения фортификационных сооружений, техники и подразделений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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