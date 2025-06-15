В Севастополе сотрудники МЧС уничтожили немецкую авиабомбу времен ВОВ

В Севастополе сотрудники МЧС уничтожили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Вес снаряда составил 250 килограммов. Сначала опасную находку привезли на спецполигон, а затем ее подорвали.

Как сообщили в ведомстве, боеприпас обнаружили в районе Камышовского шоссе. Такие бомбы немцы использовали для поражения фортификационных сооружений, техники и подразделений.

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