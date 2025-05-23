Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе Росгвардии в сезон отпусков

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе Росгвардии в сезон отпусков

Мошенники стали обманывать клиентов автосервисов в Москве

"Мой район. Новости": дроны-полицейские будут плавать по Москве-реке

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом помощи с перепланировкой

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе водного патруля ЦОДД

"Московский патруль": беспилотный полицейский катер впервые спустили на Москву-реку

Мошенники обманывают россиян, убеждая во взломе аккаунта на "Госуслугах"

"Специальный репортаж": умный дом

Мошенники начали рассылать фейковые сообщения об отключениях горячей воды

Сервис "Жизненная ситуация" запустили на сайте "Госуслуги"

В сезон отпусков сотрудникам Росгвардии нередко приходится выезжать по сигналу "Тревога" с охраняемых объектов, в том числе из квартир и частных домов. Некоторые воры специально выслеживают потенциальных жертв, узнают, когда люди надолго уедут из дома, и пробираются внутрь, чтобы вынести ценности.

Чтобы оперативнее реагировать на каждый тревожный сигнал, бойцы ведомства регулярно проводят тренировки. Например, в этот раз в столице собрались 18 команд со всего Центрального федерального округа, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Среди них оказались экипажи групп задержания, которые обычно первыми прибывают по сигналу "Тревога".

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика