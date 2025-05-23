"Московский патруль": москвичам рассказали о работе Росгвардии в сезон отпусков

В сезон отпусков сотрудникам Росгвардии нередко приходится выезжать по сигналу "Тревога" с охраняемых объектов, в том числе из квартир и частных домов. Некоторые воры специально выслеживают потенциальных жертв, узнают, когда люди надолго уедут из дома, и пробираются внутрь, чтобы вынести ценности.

Чтобы оперативнее реагировать на каждый тревожный сигнал, бойцы ведомства регулярно проводят тренировки. Например, в этот раз в столице собрались 18 команд со всего Центрального федерального округа, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Среди них оказались экипажи групп задержания, которые обычно первыми прибывают по сигналу "Тревога".

Подробнее – в программе "Московский патруль".