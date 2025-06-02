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Новости

02 июня, 12:30

Безопасность

Новости регионов: в Ленобласти обезвредили 50-килограммовую бомбу времен ВОВ

Новости регионов: в Ленобласти обезвредили 50-килограммовую бомбу времен ВОВ

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В Ленобласти в поселке Первомайском обезвредили 50-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны. После обнаружения взрывного устройства спасатели МЧС приняли решение уничтожить фугасную бомбу прямо на месте. Они ликвидировали снаряд вдали от домов поселка и местных жителей. Операция прошла в штатном режиме, сообщили в МЧС.

В городе Артеме в Приморье школьный спортзал обрушился прямо во время капитального ремонта. Во время земляных работ по защите фундамента стены здания просто "сложились". Теперь под вопросом находится возможность обучать детей в самой школе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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