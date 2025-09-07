Мошенники начали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали предлагать потенциальным жертвам стать внештатными сотрудниками Росфинмониторинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Согласно новой схеме, на первом этапе с человеком связывается неизвестный и просит продиктовать СМС-код. После этого с потенциальной жертвой связывается подельник афериста и представляется сотрудником банка. Он сообщает, что человек дал преступникам доступ к своим счетам и дальше связь нужно держать с сотрудником Росфинмониторинга.

Далее человеку звонит якобы сотрудник ведомства, который утверждает, что террористы получили доступ к банковским счетам и проводят денежные операции. Мошенники убеждают жертву, что это может расценивается как пособничество терроризму и влечет за собой уголовную ответственность.

В результате злоумышленники предлагают стать "внештатным сотрудником Росфинмониторинга" и пройти двухмесячные исправительные работы.

На последнем этапе схемы жертва отправляет свое фото и через некоторое время получает фотографии удостоверения и трудового договора, а также "заявку на работу". Человека вынуждают забрать деньги у обманутых мошенниками людей и перевести их на указанный счет.

Ранее МВД составило портрет типичной жертвы дистанционных мошенников. Выяснилось, что чаще всего жертвой становится социально активный человек в возрасте 30–70 лет с постоянной работой, накоплениями и положительной кредитной историей.

Преступление в отношении такого человека часто происходит с сообщения от имени его начальства.

