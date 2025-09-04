MacRumors: цена iPhone 17 Air превысит 1 тыс долларов

Фото: 123RF/adrianhancu

Стартовая цена нового смартфона Apple iPhone 17 Air составит 1 099 долларов (около 89 тысяч рублей), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание MacRumors.

Такая стоимость будет актуальна для версии с 256 гигабайтами встроенной памяти, уточняется в последнем отчете аналитической компании TrendForce.

Максимальная конфигурация устройства с одним терабайтом памяти обойдется в 1 499 долларов (около 121,7 тысячи рублей). Средняя конфигурация – на 512 гигабайт – будет доступна за 1 299 долларов (105,5 тысячи рублей).

Исследовательская компания также предположила, что базовая модель iPhone 17 на 128 гигабайт сохранит стартовую стоимость на уровне 799 долларов (65 тысяч рублей).

При этом общий объем поставок серии iPhone 17, по мнению аналитиков, увеличится на 3,5% по сравнению с линейкой iPhone 16 в 2024 году. Тем не менее эксперты уточнили, что модели Pro продолжат оставаться "основным двигателем продаж".

Apple представит свои новинки 9 сентября в Театре имени Стива Джобса. Презентация будет длиться около двух часов, посмотреть ее можно будет в прямом эфире. Ожидается, что корпорация покажет линейку iPhone 17, новые Apple Watch, iPad, AirPods и другие устройства.