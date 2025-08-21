GSMArena: в iPhone 18 не будет кнопки управления камерой

Фото: macrumors.com

В iPhone 18 не будет кнопки управления камерой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на китайский портал GSMArena.

Уточняется, что кнопка Camera Control, которая стала одним из главных нововведений в прошлогодней линейке iPhone 16, не получила широкого распространения среди пользователей.

Компания Apple уже остановила поставку деталей для кнопки, сообщает источник. Если информация подтвердится, серия iPhone 17, которая выйдет в этом году, станет последней с этой функцией. В результате Camera Control сохранится только в двух поколениях смартфонов – iPhone 16 и 17.

Между тем некоторые эксперты не исключают того, что корпорация может оставить кнопку. Сама же компания пока не давала никаких комментариев по этому поводу.

Презентация новой линейки iPhone 17 должна состояться в сентябре. В ходе мероприятия компания Apple покажет четыре устройства: стандартный iPhone 17, флагманские версии iPhone 17 Pro и Pro Max, а также ультратонкую модель iPhone 17 Air, которая должна заменить Plus-версии.

Ранее сообщалось, что Apple может выпустить складной смартфон, но это решение может послужить причиной отказа от модели iPhone 18. Кроме того, эксперты уже предположили примерную стоимость инновационного гаджета – 163 тысячи рублей.