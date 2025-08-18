ETNews: Apple откажется от модели iPhone 18

Фото: depositphoto /mrsiraphol

Компания Apple может отказаться от модели iPhone 18, сообщает корейское издание ETNews.

По слухам, в 2026 году корпорация должна выпустить свой первый складной смартфон. Из-за этого Apple может сократить свою линейку и убрать из нее модель iPhone 18, рассказало СМИ.

В начале следующего года у Apple может выйти iPhone 17e, а осенью компания выпустит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и 18 Air, а также складной смартфон.

Журналисты напомнили, что американская компания проводит ребрендинг. iPhone SE уже стал iPhone 16e, а iPhone 16 Plus скоро сменится на iPhone 17 Air. Компания уже предупредила своих поставщиков о предстоящих изменениях.

"Стратегия Apple, направленная на увеличение количества моделей, выпущенных в первой половине года, и представление высококлассных продуктов во второй половине, направлена на рост продаж iPhone", – сказано в сообщении.

Ранее была названа предположительная стоимость складного смартфона от Apple. По словам специалистов, его цена будет не менее 2 тысяч долларов, или около 163 тысяч рублей.