MacRumors: Apple выпустит первый складной iPad в 2028 году

Фото: x.com/MacRumors

Американская компания Apple намерена выпустить первый складной iPad в 2028 году. При этом в следующем году в продаже появится складной iPhone, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание MacRumors.

По словам источников журналистов, первый складной смартфон станет частью линейки iPhone 18. При этом сначала предполагалось, что складной iPad или MacBook появится раньше iPhone. По оценкам экспертов, у складного iPad будет экран размером от 18 до 20 дюймов в разложенном виде.

Как отметил аналитик цепочек поставок Apple Минго-Чи Куо, для двух складных гаджетов корпорация будет применять ультратонкое защитное стекло, а его поставщиком станет компания Corning. General Interface Solutions (GIS) будет отвечать за резку стекла, обработку углов, инспекцию, упаковку и отгрузку.

По мнению аналитика, в следующем году корпорация сможет продать от 8 до 10 миллионов складных iPhone, а в 2027 году продажи увеличатся до 25 миллионов. Однако Куо полагает, что продажи складного iPad окажутся ниже, поскольку он будет иметь более высокую цену, чем iPhone.

Apple представит свои новинки 9 сентября в 20:00 по московскому времени в Театре имени Стива Джобса. Ожидается, что будет показана не только линейка смартфонов iPhone 17, но и новые Apple Watch, iPad, AirPods и иные гаджеты. Также в день презентации выйдут iOS 26 и другие версии операционных систем компании.

