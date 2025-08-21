Эксперт Лубнин: новинки от Apple могут получить несколько ключевых улучшений

Фото: 123RF/hanohiki

Новинки от Apple могут получить ряд ключевых улучшений, однако они выйдут без революционных изменений. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-президента по стратегии и развитию КРОС Кирилла Лубнина.

По словам эксперта, инженеры сосредоточились на трех направлениях, напрямую влияющих на пользовательский опыт.

"Во-первых, это модернизация технических характеристик камер. Значительная доля времени при использовании смартфонов приходится на фото- и видеосъемку, видеозвонки. Пользователи очень критично относятся к возможностям камер", – пояснил Лубнин.

Вторым направлением, по его словам, стало улучшение характеристик экрана для комфортного просмотра контента. Третьим – емкость аккумулятора и его физические габариты, так как сейчас от батарей требуют повышенную емкость и компактные размеры.

Однако эксперт напомнил, что большинство этих нововведений уже реализовано в смартфонах на базе Android. Лубнин также предположил, что складной iPhone будет рассчитан именно на фанатов Apple.

"Ряд цен уже был озвучен: например, раскладушка ожидается по цене 2 тысячи долларов, остальные модели, скорее всего, будут стоить так же, как предыдущие модели Apple на старте продаж", – заключил эксперт.

Как стало известно ранее, компания в 2026 году должна выпустить свой первый складной смартфон. Из-за этого Apple может сократить свою линейку и убрать из нее модель iPhone 18.

В начале следующего года может выйти iPhone 17e, а осенью компания выпустит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и 18 Air.

