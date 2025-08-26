Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe

Американская корпорация Apple представит свои новинки 9 сентября в 20:00 по московскому времени в Театре имени Стива Джобса, который находится в штаб-квартире Apple Campus в штате Калифорния. Об этом сказано на сайте компании.

Согласно графику, длительность презентации не превысит 2 часа. Мероприятие можно будет посмотреть в прямом эфире, который будет доступен на сайте корпорации. Слоган презентации – Awe dropping (на русском языке – "потрясающий" или "вызывающий благоговейный трепет". – Прим. ред.).

Ожидается, что корпорация представит не только линейку смартфонов iPhone 17, но и новые Apple Watch, iPad, AirPods и иные гаджеты. Также в день презентации выйдут iOS 26 и другие версии операционных систем (ОС) компании.

Ранее СМИ сообщали, что Apple может отказаться от модели iPhone 18. Журналисты выяснили, что в 2026 году корпорация должна выпустить свой первый складной смартфон. По этой причине корпорация может сократить свою линейку и убрать из нее модель iPhone 18.

По предварительным данным, стоимость складного смартфона от Apple будет не менее 2 тысяч долларов, или около 163 тысяч рублей.

