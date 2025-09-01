Новые правила выдачи наличных ввели в РФ для защиты от мошенников

Фото: depositphotos/ilkaydede

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила выдачи наличных. Это позволит защитить граждан от мошенников, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на закон № 41-ФЗ.

Теперь финансовым учреждениям нужно изучать, не выдаются ли деньги человеку без его добровольного согласия. Проверка будет осуществляться на основе списка признаков подозрительных операций, который составлен Центробанком России.

В случае если сотрудники финансовых учреждений зафиксируют подозрительные признаки, они могут ввести лимит на снятие наличных через банкомат в размере не более 50 тысяч рублей в сутки. Ограничение будет действовать в течение двух суток.

Также банки должны сообщить клиенту о причине блокировки, чтобы находящийся под воздействием мошенников человек одумался и отказался от этих операций.

Для тех, чьи данные присутствуют в базе данных Банка России о мошеннических операциях, вводится месячный лимит на снятие наличных через банкоматы в размере 100 тысяч рублей.

Ранее ЦБ напомнил банкам об их обязанности раскрывать клиентам причины блокировки карт и приостановления операций по счету. Также они должны сообщать людям, что делать для восстановления обслуживания.

