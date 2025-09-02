02 сентября, 11:30Технологии
В Москве начали продавать iPhone с пометкой о недостатке из-за отсутствия RuStore
В московских магазинах начали продавать iPhone с пометкой о недостатке из-за отсутствия предустановленного RuStore. Теперь продавцы информируют покупателей об этом как о технической особенности и требуют подписать документ об отсутствии претензий.
С сентября на всех смартфонах и планшетах должен быть установлен магазин приложений RuStore. Также на устройствах начали предустанавливать мессенджер MAX, который станет заменой "VK Мессенджер".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.