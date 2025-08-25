Около 20% треков на стриминговых сервисах создала нейросеть

Около 20% композиций и треков на стриминговых сервисах создала нейросеть, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Эксперт пояснил, что нейросеть берет уже имеющиеся композиции и, комбинируя их, создает новые произведения. Цыганков отметил, что такое заимствование мелодий приносит существенные убытки артистам.

По подсчетам участников рынка, такие потери в российском сегменте могут составлять до восьми миллиардов рублей.

