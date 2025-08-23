23 августа, 09:30Технологии
В AppStore появится магазин RuStore до конца года
До конца года в AppStore станет доступен магазин RuStore. В настоящее время встроенный маркет регулярно удаляет российские приложения.
Однако Apple начнет предлагать установить RuStore при первом запуске смартфона. Как подчеркнули в Госдуме, компания заинтересована в сохранении своих позиций на российском рынке и стремится соблюдать закон.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
