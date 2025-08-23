В AppStore появится магазин RuStore до конца года

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 09:30

Технологии

До конца года в AppStore станет доступен магазин RuStore. В настоящее время встроенный маркет регулярно удаляет российские приложения.

Однако Apple начнет предлагать установить RuStore при первом запуске смартфона. Как подчеркнули в Госдуме, компания заинтересована в сохранении своих позиций на российском рынке и стремится соблюдать закон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

