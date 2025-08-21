Новый сборник The Beatles с 13 песнями выйдет осенью

Фото: ТАСС/Zuma

Новый сборник Anthology 4 британской рок-группы The Beatles выйдет осенью. Вместе с ним поклонники смогут увидеть расширенную версию документального сериала о музыкантах, сообщил Пол Маккартни на своей странице в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

"История The Beatles их собственными словами. Anthology 2025 – музыка, книга и сериал на (сервисе потокового вещания. – Прим. ред.) Disney+", – указано в посте.

По данным телеканала Sky News, в сборник войдут 13 демо-версий песен, сессионные записи и не выпускавшиеся треки. Новая работа выйдет в свет спустя почти 30 лет после релиза первых трех частей Anthology.

Более того, поклонники смогут насладиться расширенной версией сериала The Beatles Anthology, который впервые был показан в 1995 году. Однако теперь его дополнит новый эпизод с ранее не публиковавшимися кадрами Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра.

Ранее канадский поп-певец Джастин Бибер впервые за четыре года выпустил альбом, который получил название Swag. В его состав был включен 21 трек.

Последний студийный альбом Бибера Justice вышел в 2021 году. В него входили такие хиты, как Peaches, Holy и Ghost.

