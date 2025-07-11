Джастин Бибер впервые за четыре года выпустил альбом под названием Swag

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Канадский поп-певец Джастин Бибер впервые за четыре года выпустил альбом, который получил название Swag. Обложку к релизу музыкант опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Также в шапке профиля исполнитель оставил ссылку, по которой слушатели могут выбрать удобный сервис для прослушивания альбома. В его состав был включен 21 трек.

Последний студийный альбом Бибера Justice вышел в 2021 году. В него входили такие хиты, как Peaches, Holy и Ghost.

В 2022 году артист рассказал, что врачи диагностировали ему синдром Рамсея-Ханта, а после этого музыкант объявил о переносе концертов в рамках тура Justice World Tour.

Спустя время он возобновил выступления и провел семь концертов. Однако позже исполнитель заявил, что решил сконцентрироваться на здоровье и взять тайм-аут в карьере из-за физических и ментальных проблем.

В 2023-м артист снова прервал тур из-за обострения болезни. Его первое после паузы выступление состоялось только в прошлом году. Тогда он вышел на сцену фестиваля Coachella в Калифорнии.