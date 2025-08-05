"Известия": владельцы iPhone чаще становятся жертвами мошенников

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Владельцы iPhone чаще становятся жертвами мошенников, чем пользователи смартфонов на Android. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование американского разработчика программного обеспечения для кибербезопасности Malwarebytes.

Согласно данным последнего исследования компании, от действий мошенников пострадали 53% пользователей iPhone, среди владельцев Android этот показатель составил 48%. Вдобавок 47% владельцев iPhone совершали покупки на сайтах злоумышленников, поведясь на низкие цены, в то время как среди пользователей Android таких было 40%.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что только 21% владельцев iPhone устанавливают сторонние антивирусные программы в сравнении с 29% среди владельцев Android.

Также пользователи айфонов реже используют уникальные пароли для различных сервисов (35 против 41% у пользователей Android).

Эксперты Malwarebytes связывают такие существенные различия с психологическим восприятием безопасности, а не с техническими характеристиками систем. Более 55% пользователей iPhone считают, что их устройства изначально защищены от любых угроз. Однако сотрудники компании отметили, что ни одна платформа не может быть полностью неуязвимой.

Ранее стало известно, что 36% опрошенных россиян опасаются взлома своих банковских аккаунтов. Примерно столько же респондентов беспокоятся об утечке паспортных данных, ИНН или личных фотографий.