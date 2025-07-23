Свыше трети опрошенных россиян заявили о страхе взлома банковского аккаунта

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36% опрошенных россиян опасаются взлома своих банковских аккаунтов. Об этом говорится в результатах опроса одного из финансовых маркетплейсов и одной из страховых компаний, передает "Газета.ру".

Примерно столько же респондентов беспокоятся об утечке паспортных данных, ИНН или личных фотографий. За уязвимость своих детей и пожилых родственников переживают 27% россиян. Еще 9% опрошенных боятся взлома мессенджера и аккаунта в соцсети.

Больше всего россияне обращают внимание на защиту своих данных на портале "Госуслуги" – этим обеспокоены 60% граждан. Далее по важности следуют интернет-банк (18%), личные фото и видео (13%), а также игровые аккаунты (9%).

Для защиты россияне пользуются разными методами. Например, 30% респондентов установили антивирусный софт, 26% используют двухфакторную аутентификацию, 16% придумывают сложные пароли. При этом 26% россиян заявили, что не предпринимают подобных мер для защиты своей конфиденциальной информации.

Выяснилось, что 38% участников опроса сталкивались со взломом аккаунта в социальных сетях или мессенджерах. Еще в 16% жертвами стали дети или близкие родственники. При этом 12% россиян потеряли доступ к игровым аккаунтам.

Четверть пострадавших утратила учетные записи, а 4% – деньги. Восстановить данные смогли лишь 17%, а треть россиян не сталкивалась с подобными ситуациями.

Кроме того, 40% респондентов выразили готовность застраховать данные от мошенничества и взлома, а каждый пятый рассмотрел бы подобную возможность, если бы ему предложили доступную цену и удобное оформление. Лишь 17% россиян заявили, что справятся с угрозами сами. Всего в опросе приняли участие 2 500 граждан.

По мнению заведующего лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрия Силаева, гражданам стоит заранее подготовиться к возможным перебоям связи в условиях участившихся отключений мобильного интернета.

"Первый шаг – создание офлайн-архива необходимых данных. Рекомендуется заранее загрузить офлайн-карты <...>, сохранить электронные копии важных документов (паспорт, медицинский полис, рецепты) в память устройства, а также записать ключевые контакты на бумажный носитель", – посоветовал эксперт в беседе с RT.

Силаев уверен, что эти меры позволят сохранить доступ к критически важной информации, даже если связи полностью не будет. Также стоит заранее узнать места с бесплатными точками доступа Wi-Fi. Обычно это библиотеки, кафе и торговые центры.

"В случае внезапного отключения интернета можно использовать мессенджеры с функцией отложенной отправки сообщений или обратиться к традиционным способам связи – СМС или стационарным телефонам", – сказал Силаев.

Особое внимание стоит уделить резервным вариантам для связи. Например, наличие дополнительной сим-карты увеличит шансы остаться на связи. По его словам, разные операторы могут использовать разные частоты и инфраструктуру.



При внезапном отключении интернета в первую очередь стоит попробовать переключиться на более старые стандарты связи 2G и 3G, которые иногда продолжают работать, резюмировал специалист.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали использовать телеграм-боты, чтобы похитить пароли своих жертв от аккаунтов на портале "Госуслуг". Жертва пишет в них пароль из СМС, предоставляя аферистам доступ к "Госуслугам". В дальнейшем злоумышленники используют схему с "безопасным" счетом и якобы спасением денег.

