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18 июня, 07:30

Безопасность

Мошенники начали использовать приложение SuperCard для перехвата бесконтактных платежей

Мошенники начали использовать приложение SuperCard для перехвата бесконтактных платежей

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В России выявлено новое вредоносное приложение под названием SuperCard. Это модифицированная версия утилиты NFC-Gate, которая ранее использовалась злоумышленниками для атак на банковские счета. Первоначально она создавалась как бесплатное средство диагностики, однако теперь адаптирована для кражи данных при бесконтактной оплате.

Как поясняют эксперты, приложение маскируется под полезную программу и устанавливается на смартфон жертвы. При оплате через NFC оно перехватывает платежный трафик и передает его мошенникам. Распространяется SuperCard через фишинговые сайты и телеграм-каналы. Специалисты рекомендуют загружать приложения только из официальных источников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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