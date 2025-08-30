Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 10:00

Мэр Москвы

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

По итогам первого полугодия 2025 года в столице зафиксирован рост производства лекарств. Почти вдвое увеличился выпуск компонентов для препаратов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в скором времени в Москве выпустят 134 уникальных лекарства. Это стало возможным благодаря тому, что город оказывает серьезную поддержку специализированным предприятиям. На сегодняшний день их в столице более 300.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквымедицинагородвидеоЕгор БедуляДиана Жукова

