Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

По итогам первого полугодия 2025 года в столице зафиксирован рост производства лекарств. Почти вдвое увеличился выпуск компонентов для препаратов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в скором времени в Москве выпустят 134 уникальных лекарства. Это стало возможным благодаря тому, что город оказывает серьезную поддержку специализированным предприятиям. На сегодняшний день их в столице более 300.

