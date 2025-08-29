Депутат Горелкин: в России останутся только MAX и Telegram

Фото: depositphotos/tatsianama

Мессенджеры MAX и Telegram останутся в России, а WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) может ждать судьба, аналогичная Viber. Такое предположение в подкасте "Законный вопрос" высказал первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Мой прогноз по WhatsApp – будет происходить естественная его пессимизация. С другой стороны, будет экспансия MAX, Telegram", – сказал парламентарий.

По его мнению, две этих платформы будут существовать в стране параллельно. При этом депутат выразил уверенность, что в будущем национальный мессенджер займет лидирующие позиции, а доля Telegram будет сокращаться.

С 1 сентября MAX станет обязательным для предустановки на устройства россиян. Он заменит "VK Мессенджер", который находился в перечне программ для обязательной предустановки с 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.