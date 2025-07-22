ГД приняла закон об остановке оказания услуг связи при аресте счетов абонента

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о временной остановке оказания услуг связи абоненту, на счета которого был наложен арест.

В пояснительной записке отмечается, что в законе прописаны более четкие критерии для приостановки работы связи в ситуациях, когда операции с авансовыми платежами по договору на оказание услуг мобильного оператора были заблокированы или на эти средства наложен арест.

Отмечается, что нововведение поможет бороться с кражами или выводом денег через телекоммуникационные технологии. Закон обяжет операторов приостанавливать возврат авансов за услуги связи при подозрении, что средства могут быть использованы в преступных целях.

При этом указанные меры соответствуют положениям другого законопроекта. Он предусматривает возможность временного блокирования банковских счетов и электронных средств, которые тоже могут иметь отношение к противоправной деятельности.

Реализация инициативы не потребует выделения бюджетных средств. Она также не повлияет на экономическую деятельность операторов.

В рамках закона также предусмотрены инструменты мониторинга соблюдения новых требований через государственный контроль и административные меры. Целью инициативы является усиление борьбы с финансовыми правонарушениями и защита интересов клиентов операторов.

Ранее в ГД внесли законопроект, согласно которому в России могут ввести ограничение количества сим-карт до одной для иностранных лиц и лиц без гражданства. В пояснительной записке указано, что в настоящее время мигрантам разрешается пользоваться сразу 10 картами. Тем не менее авторы проекта считают, что в условиях растущих рисков терроризма, шпионажа, мошенничества и киберугроз такое число кажется излишне высоким.