В Госдуме обсудят закрепление авторского права на произведения ИИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума планирует провести этой осенью круглый стол, чтобы обсудить поправки в Гражданский кодекс, которые впервые закрепят авторские права на произведения, созданные с участием нейросетей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда комитета ГД по информполитике Андрея Свинцова.

Депутат рассказал, что в пользовательских соглашениях большинства компаний, предоставляющих услуги искусственного интеллекта, указано, что все права на результаты деятельности принадлежат самой компании. Это создает серьезные риски для авторов, которые применяют ИИ в своей работе: написании текстов, создании логотипов, музыки, сценариев и прочего.

"В один момент они могут столкнуться с ситуацией, когда все права на созданный ими контент окажутся у зарубежной компании. Именно поэтому мы считаем необходимым урегулировать этот вопрос на законодательном уровне", – заявил Свинцов.

Отсутствие правовых норм в данной сфере порождает правовую неопределенность для авторов, подтвердила основатель Совета блогеров Валерия Рытвина. Она призвала внести системные поправки в законодательство, включая четкую проработку вопросов авторства, ответственности и прав на сгенерированный контент.

Депутаты также обсудят с IT-экспертами способы выработки и фиксации в правовом поле таких ключевых определений, как "нейросеть" и "дипфейк". Без этого будет невозможно обеспечить правовую защиту граждан и бизнеса.

Ранее Минцифры России допустило обязательную маркировку контента, созданного с помощью нейросетей. Специалисты считают, что таким образом можно будет бороться с дипфейками и защищать граждан от недостоверной информации.

Эксперты считают, что в России не приживется тенденция на замену сотрудников искусственным интеллектом. По их мнению, подобные новшества могут быть введены в некоторых крупных городах, однако в целом в России это вряд ли будет распространено.