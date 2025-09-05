МВД: мошенники рассылают пенсионерам сообщения якобы из Пенсионного фонда

Фото: 123RF/moonsafarii

Мошенники рассылают пенсионерам фейковые сообщения из Пенсионного фонда. Об этом предупредила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Вы уже 3 раза проигнорировали данное сообщение от администрации канала, и это последнее напоминание. Вы числитесь в списке Пенсионного фонда как "Пенсионер", поэтому мы отправляем вам последний раз приглашение канала, в котором собрана вся необходимая информация для пенсионеров. Увеличение пенсии на 30% с помощью 1 справки, новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него", – опубликовало ведомство пример сообщения.

МВД призвало аудиторию показать пожилым родственникам примеры сообщений, поддельных документов и вредоносных приложений.

Ранее МВД рассказало о мошеннической схеме с установкой мессенджеров. Для перехода человека в такой мессенджер злоумышленники могут называть разные предлоги, в том числе безопасность, удобство, оперативность или секретность.