МВД: мошенники пытаются заставить россиян позвонить по неизвестному номеру

Фото: 123RF/artoleshko

Самой популярной уловкой мошенников за последние месяцы стала попытка заставить россиянина самостоятельно позвонить по неизвестному номеру. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Это позволяет злоумышленникам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников", – уточнило ведомство.

В министерство пояснили, что все схемы начинаются с формирования иллюзии угрозы, например "взлом "Госуслуг", "утечка данных" и "несанкционированный доступ". После этого гражданину приходит сообщение, в котором "подкидывают" номер, звонок по которому якобы помогает решить проблему. Однако, уточнило МВД, данный номер приведет в call-центр.

Фейковое сообщение от "Госуслуг" имеет нестандартного отправителя, к примеру, с разных аккаунтов в мессенджерах, email-адресов или номеров, не имеющих отношения к официальным.

МВД указало, что настоящие госорганы не требуют перезвонить "срочно" по неизвестному номеру. Кроме того, в поддельных сообщениях часто можно проследить стилистические ошибки, неформальное обращение и некорректные сведения.

Ранее телефонные мошенники начали использовать в отношении потенциальных жертв информацию о недвижимости из Росреестра. Злоумышленники, получив сведения об объектах недвижимости в собственности у конкретного лица, звонят россиянам и сообщают, к примеру, о срочной проверке счетчиков. В качестве согласия они требуют продиктовать СМС-код.

