В Подмосковье спасли женщину, получившую инсульт в лесу

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас""

Спасатели вынесли на носилках из леса в Богородском городском округе Подмосковья 59-летнюю женщину, у которой произошел инсульт во время сбора грибов. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Мособлпожспас".

Около 10:00 в четверг, 4 сентября, в единую службу экстренной помощи "Система-112" поступил звонок от очевидицы, которая сообщила, что обнаружила в лесу женщину в неподвижном состоянии.

Прибывшие в указанный район специалисты приступили к эвакуации пострадавшей. Ситуацию осложняло то, что женщине стало плохо в труднодоступной местности, и подъезд спецтехники к ней был невозможен. Спасателям пришлось свыше двух километров пробираться к ней через густые заросли и потом нести ее до машины скорой помощи.

