Новости регионов: ветер опрокинул яхту на соревнованиях во Владивостоке

Во Владивостоке сильный ветер вмешался в ход регаты. Шторм опрокинул небольшую яхту, у другой лодки произошла поломка. Никто не пострадал, однако часть экипажа оказалась в воде. После ремонта суда снова вышли на дистанцию.

В Сочи на трассе перед съездом в Кудепсту столкнулись три автомобиля. Белая легковушка врезалась в машины, которые двигались в попутном направлении. О пострадавших не сообщается, движение осложнено.

