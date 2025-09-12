Форма поиска по сайту

12 сентября, 15:15

Происшествия

Новости регионов: ветер опрокинул яхту на соревнованиях во Владивостоке

Футболист Федор Смолов частично признал вину по делу о драке в кафе

Российские туристы рассказали, как пережили потоп на Бали

Новости регионов: вулкан Шивелуч выбросил пепел на 4,5 километра на Камчатке

Новости мира: бывший курсант устроил стрельбу в военно-морской академии США

Собянин: силы ПВО сбили несколько беспилотников, летевших к Москве

Новости мира: Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и Йемену

"Московский патруль": росгвардейцы пресекли попытку оплаты сувенирными купюрами

"Московский патруль": в Видном мужчина поджег автомобиль

"Московский патруль": подмосковная полиция задержала автоподставщиков

Во Владивостоке сильный ветер вмешался в ход регаты. Шторм опрокинул небольшую яхту, у другой лодки произошла поломка. Никто не пострадал, однако часть экипажа оказалась в воде. После ремонта суда снова вышли на дистанцию.

В Сочи на трассе перед съездом в Кудепсту столкнулись три автомобиля. Белая легковушка врезалась в машины, которые двигались в попутном направлении. О пострадавших не сообщается, движение осложнено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПрегионывидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

