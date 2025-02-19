В Татарстане и Новосибирске задержаны свыше 100 человек за вывод украденных денег

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Татарстане и Новосибирске задержаны свыше 100 человек, которые выводили похищенные средства за границу. Об этом рассказал замглавы МВД РФ Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах", передает ТАСС.

По его словам, в прошлом году ведомством была выявлена схема, в рамках которой группа молодых людей долгое время занимались дропперством, то есть выводом украденных средств за границу, в том числе на Украину. В результате в Новосибирске были задержаны свыше 60 человек, а в Татарстане – более 40.

Храпов уточнил, что среди задержанных были несовершеннолетние. На всех злоумышленников завели дело по статье "Организация преступного сообщества". Фигурантам может грозить срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Аналогичную схему ранее выявили правоохранители в Москве. По данным МВД, злоумышленники предоставляли в одну из коммерческих кредитных организаций ненастоящие документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления, а после отправляли деньги на счет нерезидента РФ.

В результате злоумышленникам удалось вывести более 1 миллиона евро за границу. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Двум фигурантам избрали меру в виде запрета определенных действий.

