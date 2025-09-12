Пожар произошел на одном из судов в порту Приморск после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло на одном из судов в порту Приморск в Ленинградской области после атаки БПЛА. Спецслужбы уже ликвидируют пожар, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

На момент публикации средства ПВО уничтожили уже более 30 беспилотников над территорией Ленобласти. Падения обломков БПЛА зафиксированы во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Подразделения ПВО продолжают отражение атаки.

Минувшей ночью силы ПВО отражали атаку дронов над Пушкинским районом Санкт-Петербурга, а также в Волосовском, Тосненском, Гатчинском, Ломоносовском и Всеволожском районах области.

План "Ковер" продолжает действовать в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково. В Росавиации сообщили, что ограничения на использование воздушного пространства в Ленобласти сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно.