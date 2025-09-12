Форма поиска по сайту

12 сентября, 07:30

Происшествия

Силы ПВО уничтожили за ночь 221 беспилотник над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами в ночь на 12 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов уничтожили в Брянской, Смоленской и Ленинградской областях – 85, 42 и 28 БПЛА соответственно. Еще 18 беспилотников сбили в Калужской области, 14 – в Новгородской, по девять – в Орловской области и Московском регионе, семь – в Белгородской области, по три – в Ростовской и Тверской областях, а также еще по одному – в Псковской, Тульской и Курской областях.

В результате атаки БПЛА в Ленобласти произошел пожар на одном из судов в порту Приморск. Вскоре пожарным удалось ликвидировать открытое горение, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет.

Кроме того, падения обломков БПЛА зафиксированы во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе Ленобласти. Пострадавших среди мирных жителей нет.

ВС РФ уничтожили дроны ВСУ в Днепропетровской области

