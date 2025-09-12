Открытое горение ликвидировано на судне в порту Приморск

Фото: 123RF/svglass

Пожарные ликвидировали открытое горение на судне в порту Приморск в Ленинградской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет.

Пожар вспыхнул в порту во время массированной атаки БПЛА. По последним данным, за ночь силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над территорией Ленобласти. Падения обломков дронов зафиксированы в нескольких районах и населенных пунктах региона.

В аэропорту Пулково объявили план "Ковер". Ограничения действуют в радиусе 100 километров от воздушной гавани. Кроме того, аналогичные меры безопасности действуют в аэропортах Калуги, Пскова, Иваново и Ярославля.