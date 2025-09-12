"Аэрофлот" вынужденно корректирует график рейсов из-за ограничений в Ленобласти

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов из-за ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Ранее в Росавиации сообщили, что ограничения на полеты в нескольких районах Ленобласти сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно.

"Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах", – сообщили в авиакомпании.

Пассажиров призвали следить за актуальной информацией на онлайн-табло, в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота", а также на информационных табло аэропортов и во время объявлений по громкой связи.

При отмене рейса пассажирам предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы либо можно оформить вынужденный возврат стоимости билетов. Представители "Аэрофлота" работают с пассажирами на местах.

"На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. От имени авиакомпании благодарим за понимание. Безопасность пассажиров – приоритет "Аэрофлота", – добавил перевозчик.

План "Ковер" введен в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково на фоне опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Кроме того, ограничительные меры вводились этой ночью в аэропортах Калуги, Пскова, Иванова и Ярославля. Позже их отменили в калужском аэропорту.