12 сентября, 07:19Транспорт
"Аэрофлот" вынужденно корректирует график рейсов из-за ограничений в Ленобласти
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов из-за ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Ранее в Росавиации сообщили, что ограничения на полеты в нескольких районах Ленобласти сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно.
"Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах", – сообщили в авиакомпании.
Пассажиров призвали следить за актуальной информацией на онлайн-табло, в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота", а также на информационных табло аэропортов и во время объявлений по громкой связи.
При отмене рейса пассажирам предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы либо можно оформить вынужденный возврат стоимости билетов. Представители "Аэрофлота" работают с пассажирами на местах.
"На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. От имени авиакомпании благодарим за понимание. Безопасность пассажиров – приоритет "Аэрофлота", – добавил перевозчик.
План "Ковер" введен в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково на фоне опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Кроме того, ограничительные меры вводились этой ночью в аэропортах Калуги, Пскова, Иванова и Ярославля. Позже их отменили в калужском аэропорту.
Росавиация и ученые РАН разработали новую программу защиты самолетов от птиц