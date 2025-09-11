Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной

Фото: 123RF/serjio74

Агентство воздушного транспорта Польши ограничило полеты гражданских самолетов и БПЛА вдоль границы с Белоруссией и Украиной. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Такое решение было принято по требованию оперативного командования Вооруженных сил Польши. Ограничение будет действовать в период с 22:00 10 сентября (01:00 11 сентября по московскому времени. – Прим. ред.) до 23:59 09 декабря (02:59 10 декабря. – Прим. ред.).

При этом агентство подчеркнуло, что ограничение не затронет военные самолеты.

Четыре польских аэропорта закрывались в ночь на 10 сентября по причине незапланированной военной активности. Спустя время премьер-министр республики Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства страны. Он охарактеризовал произошедший инцидент как "масштабную провокацию".

Туск заявил, что "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО". Их фрагменты нашли в 10 населенных пунктах Польши. В связи с этим в МИД страны был вызван временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш, который обратил внимание, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих, что сбитые дроны принадлежали России.

В свою очередь, Североатлантический альянс по требованию Польши применил статью 4 Договора о НАТО и приступил к консультациям. Глава государства Кароль Навроцкий также созвал заседание Совета нацбезопасности и запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН.

В Минобороны РФ, комментируя данный инцидент, сообщили, что в ночь на 10 сентября армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом дальность полета применяемых при атаке дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.

