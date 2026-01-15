Форма поиска по сайту

15 января, 11:11

Происшествия

Нацпарку "Куршская коса" причинен ущерб в 12,7 млн рублей в результате вырубки леса

Фото: телеграм-канал "Куршская коса"

Ущерб, который был нанесен национальному парку "Куршская коса" в Калининградской области в результате незаконной вырубки леса, оценили в 12,7 миллиона рублей. Об этом сообщили ТАСС в СУ Следственного комитета России по региону.

В организации незаконной вырубки лесных насаждений подозревают директора нацпарка, признанного объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, Анатолия Калина. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, он организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 кубических метров на площади около гектара совместно со своими знакомыми и другими неустановленными лицами.

В будущем на данной территории планировалось создать частные сооружения, предназначенные для временного коммерческого проживания туристов. Отмечается, что это было бы сделано в интересах знакомого директора.

Информация о задержании Калина появилась в СМИ 14 января. Он был задержан на территории Калининградской области.

Ранее бывшему замглавы администрации подмосковного городского округа Клин, директору коммерческой фирмы и двум посредникам было предъявлено обвинение в получении взятки. По данным следствия, чиновник получил через посредников 200 тысяч рублей от директора организации, с которой был заключен муниципальный контракт на ремонт дороги.

происшествия

