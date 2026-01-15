Заявивший о взломе MAX хакер опроверг сам себя

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Анонимный хакер, заявивший об утечке данных из национального мессенджера MAX, опроверг сам себя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт хакерского форума.

"Я хотел бы уточнить, что мой предыдущий пост относительно базы данных был неправильным; такой базы данных не существует. Наше дальнейшее расследование других потенциальных критических уязвимостей не дало результатов", – написал хакер.

Он также добавил, что крупномасштабного взлома не было. При этом хакер продолжает следить за развитием событий в MAX.

Ранее он заявил об утечке данных более 15 миллионов пользователей. В самом мессенджере назвали недостоверными данные сообщения.

Уточнялось, что MAX не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе от Amazon. Все данные хранятся только на российских серверах. Платформа также не использует метод хэширования паролей Bcrypt, анализ не выявил подозрительной активности.