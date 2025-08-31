Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 21:15

Происшествия

Новости регионов: машина перевернулась после ДТП в Татарстане

Новости регионов: машина перевернулась после ДТП в Татарстане

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в районе улицы Атласова

Для тушения пожара в подмосковной Балашихе привлекли авиацию

Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе

Пожар в Балашихе локализовали на площади 4 тыс "квадратов"

Новости мира: поезд сошел с рельсов в Египте

Открытое горение на складах в Балашихе ликвидировано

В Балашихе загорелись складские помещения

Новости регионов: в Биробиджане ураган сильно повредил здание инфекционной больницы

Машина вылетела с проезжей части и перевернулась в Лаишевском районе Татарстана. Инцидент произошел после аварии на загородной трассе. Второй автомобиль тоже получил серьезные повреждения. На месте работают экстренные службы.

В Геленджике потушили лесной пожар, который распространился на площади 40 гектар. Для ликвидации пламени привлекались 400 специалистов и даже авиация. За день самолет и два вертолета Ми-8 сбросили примерно 900 тонн воды. Пожар начался в ночь на 28 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПпожаррегионывидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика