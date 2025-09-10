Форма поиска по сайту

10 сентября, 22:15

Происшествия

Футболист Смолов заявил, что у него вымогали деньги после драки в кафе

Российский футболист Федор Смолов стал фигурантом уголовного дела после драки в столичном кафе. По его словам, двое мужчин оскорбляли его семью, из-за чего тот "не сдержался". После инцидента спортсмен извинился.

Через некоторое время футболисту поступило предложение заплатить миллион рублей, чтобы запись с камер видеонаблюдения не попала в интернет. Смолов согласился, однако позже ему заявили, что этой суммы будет недостаточно.

Как рассказал сам спортсмен, люди, которых он не знает и которых нет на видео, стали угрожать, шантажировать и вымогать деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

