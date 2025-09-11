Jakarta Globe: 14 человек погибли в результате наводнений на острове Бали

Фото: AP Photo/BASARNAS

Число погибших в результате наводнений на индонезийском острове Бали увеличилось до 14. Об этом сообщает Jakarta Globe со ссылкой на местные власти.

По данным издания, еще двое человек числятся пропавшими без вести. Также среди жертв есть иностранка, ее тело обнаружили в городе Денпасар.

Сейчас более 560 человек находятся во временных убежищах. Наводнения на острове повредили в том числе дороги, мосты и здания.

Как заявили в Национальном агентстве по противодействию ЧС Индонезии, угроза дальнейшего увеличения уровня воды миновала.

В посольстве РФ в стране также сообщили, что потопы на Бали повредили линии электропередачи.

"В связи с сильными осадками в провинции Бали 9–10 сентября сего года в некоторых районах острова было зафиксировано повышение уровня воды до 1,5 метра, подтопление частных домов, повреждение линий электропередачи", – говорится в телеграм-канале посольства.

Загранучреждения РФ в Индонезии поддерживают контакт с местными компетентными ведомствами. В настоящее время ситуация находится под контролем властей, туристические районы не пострадали.

Кроме того, нет никакой информации о запрете властей Бали на посещение туристических районов.

В августе как минимум 344 человека погибли на северо-западе Пакистана во время наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Наибольшее число жертв было зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Также в результате природных бедствий были разрушены или повреждены сотни жилых домов.

