Новости мира: на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа, сообщает геологическая служба США. Фонтаны лавы поднимались на 150 метров в высоту. Извержение длилось более 13 часов. Отмечается, что этот вулкан – один из самых активных в мире.

Сильные ливни обрушились на северо-восток Италии. За первые 3 дня сентября там выпало более месячной нормы осадков. В основном пострадали 2 провинции – Венето и Фриули. Эксперты считают, что после дождливого августа несколько суток ливней могут привести к масштабным наводнениям. Катаклизм затронет весь север страны.

