04 сентября, 07:00

Происшествия

Новости мира: на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

Новости мира: россиянин погиб на фестивале в США

Не менее 15 человек погибли в Лиссабоне при падении фуникулера

Москвичи заметили самокатчика на Каширском шоссе

Два человека застряли в плавучем доме на реке в Уфе

"Московский патруль": квартира с 19 кошками загорелась в селе под Ногинском

"Московский патруль": экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии

"Московский патруль": в Шереметьево задержали иностранца с драгоценностями

Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавшего в горах Сочи альпиниста Мельникова

В Подмосковье спасли 13 кошек из горящей квартиры

На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа, сообщает геологическая служба США. Фонтаны лавы поднимались на 150 метров в высоту. Извержение длилось более 13 часов. Отмечается, что этот вулкан – один из самых активных в мире.

Сильные ливни обрушились на северо-восток Италии. За первые 3 дня сентября там выпало более месячной нормы осадков. В основном пострадали 2 провинции – Венето и Фриули. Эксперты считают, что после дождливого августа несколько суток ливней могут привести к масштабным наводнениям. Катаклизм затронет весь север страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

